Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bin 428 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında Y.E.Ç. isimli şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen aramalarda toplam bin 428 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı