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Afyonkarahisar'da sanayi sitesinde yangın paniği

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Afyonkarahisar'da 2'inci Küçük Sanayi sitesinde kiralık beyaz eşya deposu olarak kullanılan yerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.

Beyaz eşya deposunda çıkan yangın güçlükle söndürüldü

Afyonkarahisar'da alevli gece

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da beyaz eşya ve mobilya deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonrası söndürülebildi.

Olay, kent merkezindeki 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre beyaz eşya ve mobilya deposu olarak kullanılan iş yerinden dumanlar çıktığını gören sanayi sitesi görevlileri yangına müdahale etti. Ardından ihbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Alevler 10'a yakın ekibin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. İş yeri içerisinde beyaz eşyalar ile mobilyaların olması müdahaleyi zaman zaman zorlaştırdı. Söndürülen yangının ardından olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

"İçerdeki malzemelerin yanıcı olması ile yangın büyüdü"

İkinci Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Acar olayda ölen ya da yaralananın olmadığını ifade ederek, "Yangın sanayi sitesindeki 4'üncü adanın hemen başındaki dükkanda çıktı. Bu dükkan beyaz eşya ve mobilya üzerine bir depo. Dükkandan dumanlar çıktığını gören ekiplerimiz itfaiyeye hemen haber veriyor. Yangına müdahale kısa sürede yapıldı fakat içerdeki malzemelerin yanıcı olması ile yangın büyüdü. Yangında maddi zarar var, çok şükür can kaybı ya da yaralanma yok" dedi.

Bölgede polis tarafından da güvenlik önlemi alınırken, olayda yangının çıktığı dükkanın yanındaki iş yerlerinin çatılarının zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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