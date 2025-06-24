Afyonkarahisar'da Sahte Alkol Baskını: 115 Şişe Ele Geçirildi
Şuhut ilçesinde yapılan polis baskınında, 115 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından bir bağ evine yapılan baskında 115 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi.
Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine ilçedeki bir bağ evine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 115 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa