Polis 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta polis tarafından yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, kentte huzur ve asayiş denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet şarjör ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan 2 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
