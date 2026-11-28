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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje devrilen otomobilde bir kişi öldü, bir kişide yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Yarımca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A., yönetimindeki 32 FT 178 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü C.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan E.G.'yi ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı