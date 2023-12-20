Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Pompalı Tüfekle Katliam: 4 Ölü

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'da boşandığı karısının baba evine giden ve çocuğunu görmek isteyen şahıs, olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği pompalı tüfekle 4 kişiyi öldürdü. Boşanan çiftin ayrıca 2019 yılında bir televizyon programına katılarak çocuk velayetinden dolayı yine karşı karşıya geldikleri ortaya çıktı.

Eski damat katliam yaptı, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü

Çocuğunu görmek için boşandığı karısının baba evine giden adam 4 kişiyi katletti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da boşandığı karısının baba evine giden ve çocuğunu görmek isteyen şahıs olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği pompalı tüfekle 4 kişiyi öldürerek katliam yaptı. Boşanan çiftin ayrıca 2019 yılında bir televizyon programına katılarak çocuk velayetinden dolayı yine karşı karşıya geldikleri ortaya çıktı.

Olay, kent merkezine bağlı Çayığbağ Beldesi Uğur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.T., yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol'un beldede bulunan baba evine giderek çocuğunu görmek istedi. Ancak burada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T, sokak ortasında eski karısı Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Öfkeli adam aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Boşanan çiftin çocuk velayeti olayından dolayı televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katliam gibi olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı bir inceleme yaparak, saatlerce delil aradı.

Olay sonrası kaçan M.M.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, M.M.T. ve Havva Şenol'un çocuk velayeti olayından dolayı 2019 yılında bir televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aile İçi Şiddet Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Louisiana chicken tarifi! MasterChef Louisiana chicken nasıl yapılır? Huraideu chicken tarifi! MasterChef Huraideu chicken nasıl yapılır? Buffalo Wing tarifi! MasterChef Buffalo Wing nasıl yapılır? Tavuk kanat ızgara tarifi! MasterChef Tavuk kanat ızgara nasıl yapılır? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 20 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? 20 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title