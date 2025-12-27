Polis vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor

Afyonkarahisar'da polis tarafından vatandaşlara yönelik hırsızlık ve telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri vatandaşlara broşürler dağıtarak '112 Acil Müdahale Hattının etkin kullanımı, KADES uygulamasının kullanımı ve tanıtımı, hırsızlık, telefonla dolandırıcılık konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yaptı. - AFYONKARAHİSAR