Afyonkarahisar'da Patpat ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı patpat yol ortasına devrilirken kazada şans eseri bir kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y., idaresindeki 34 RTL 99 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yola çıkan A.Ü., isimli şahsın kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracına çarptı. Kazada patpat yol ortasına devrilirken otomobil ise kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada patpat sürücüsü yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kazada yol ortasına devrilen patpatın kaldırılması için yoğun uğraş verdi. Patpatın kaldırılmasıyla yoldaki trafik normal akışına döndü. - AFYONKARAHİSAR