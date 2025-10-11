Haberler

Afyonkarahisar'da Patpat Aracının Devrilmesiyle Kaza: 2 Yaralı


Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Patpat tarım aracının devrilmesiyle gerçekleşen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Gebeceler beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö.'nün (51) kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savunan araç ardından yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 1 B.Ö., (18) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 18 yaşındaki B.Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
