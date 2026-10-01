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Afyonkarahisar'da park halindeki minibüs yangında hurdaya döndü, kimse yaralanmadı

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Afyonkarahisar'ın Kayadibi Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Afyonkarahisar'da park halinde bulunan bir minibüs çıkan yangın sonrası hurdaya döndü.

Olay, Kayadibi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir sokakta park halinde bulunan ve minibüste henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının ardından minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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