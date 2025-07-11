Afyonkarahisar'da Otomobilde Yangın Paniğe Neden Oldu

Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Safiye Sultan Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen olayda, araçtan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobildeki yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR