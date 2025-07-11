Afyonkarahisar'da Otomobilde Yangın Paniğe Neden Oldu

Afyonkarahisar'da Otomobilde Yangın Paniğe Neden Oldu
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Afyonkarahisar'da seyir halindeki bir otomobilden yükselen dumanlar yangına dönüştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, şans eseri kimse yaralanmadı. Yangının çıkış nedeni polis tarafından araştırılacak.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Safiye Sultan Kız Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen olayda, araçtan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobildeki yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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