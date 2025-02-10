Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Türkmen köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş., idaresindeki 26 NV 997 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte B.Y.Ş., M.A.Ş. ve M.B.Ş., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarman tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR