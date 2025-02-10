Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Emirdağ ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole girdi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Türkmen köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş., idaresindeki 26 NV 997 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte B.Y.Ş., M.A.Ş. ve M.B.Ş., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarman tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan, Trump'a demediğini bırakmadı: Dikkate değer bir yanı yok
img

Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu?
img

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Gittikçe büyüyüp yayılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti

Maçın tatil edilmesine neden olan penaltı kararı doğru mu?
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi
Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü

Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı

Estetikli erkek ünlüler kervanına Hakan Taşıyan da katıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.