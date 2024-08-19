Afyonkarahisar'da Otomobil Koyun Sürüsüne Dalıp 9 Koyunu Telef Etti

Afyonkarahisar'da yoldaki küçükbaş hayvan sürüsünün arasına dalan otomobil 9 koyunu telef etti.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S. isimli çoban sürüsünü yoldan geçirmeye çalışırken koyunları geç fark eden M.K. idaresindeki 40 AK 349 plakalı otomobil, sürünün arasına daldı. Olayda otomobilin çarptığı 9 koyun telef oldu. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR