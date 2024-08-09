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Afyonkarahisar'da otomobil kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol ortasına devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K., yönetimindeki 55 LG 308 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ile birlikte R.K., yaralandı. Yaralılar olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şuhut 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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