Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: ATV Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı ATV sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün çarptığı ATV sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T., yönetimindeki 45 AGA 332 plakalı yolcu otobüsü ışık ihlali yaparak aniden yola çıktığı iddia edilen 54 yaşındaki Tufan Durmuş'un kullandığı plakasız ATV'ye çarptı. Kazada Durmuş yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durmuş burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, olayda ölen Durmuş'un kalorifer kazanı tamir bakım ve onarımı işinde çalıştığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
