Afyonkarahisar'da Orman Yangını Tehlikesi Nedeniyle Köy Tahliye Edildi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, orman yangını tehlikesine karşı bir köyün tahliye edildiğini kaydederek, " Eskişehir'de çıkan yangının ilimize sıçramasına karşın 20 hanedeki 58 vatandaşımızı ve 110 küçükbaş ile 20 büyükbaş hayvanı tahliye ettik" dedi.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının Afyonkarahisar'a sıçrama ihtimaline karşı önlem alındı. Tedbirler çerçevesinde İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünde Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından önlem alınarak, köy boşaltıldı. Tedbirleri yerinde inceleyen Vali Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rüzgarın ters bir şekilde yön değiştirmesiyle ne yazık ki İhsaniye ilçemizin Sarıcaova köyüne de dumanların yaklaşması ve yangının sıçraması söz konusu. Duruma göre biz de bütün tedbirlerimizi aldık. Yangının köyümüze gelme ihtimaline karşı, burada yaşayan 20 hanedeki 58 vatandaşımızı ve 110 küçükbaş ile 20 büyükbaş hayvanı tahliye ettik. Köyden tahliye edilen vatandaşların bazıları akrabalarının yanına gitti, diğerlerinin de Çiğiltepe KYK öğrenci yurduna nakillerini yaptık. Yangına 401 personel ile müdahale edildiği bilgisini aldık. Eskişehir'deki yangın köyümüze sıçramadan, buradaki evlere, hanelere de zarar vermeden söndürülmesi ve bu müdahalenin sağlanması yönünde olacağını umuyoruz. Sabaha kadar çalışmalarımız böylelikle tamamlanacak. Aksi bir durum olur, rüzgarın yönü değişirse bile bütün tedbirlerimizi aldık, köyümüzü boşalttık" dedi. - AFYONKARAHİSAR