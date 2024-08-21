Afyonkarahisar'da Orman Yangını: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka Beldesi'nde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili 1 kişnini gözaltına alındığı açıklanırken yangının izmarit atığından dolayı çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yangının söndürülmesi için 8 helikopter ve 3 uçakla havadan destek sağlandığını ifade etti. Yiğitbaşı, yerden ise 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 14 itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale edildiğini söyledi. Yiğitbaşı, 200 personel ve 19 gönüllüyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının, soğutma çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaştı. Yangının sigara izmaritinden çıktığını değerlendirdiklerini belirten Vali Yiğitbaşı, "Bir kişi gözaltında. Savcılık kanalıyla ifadesi alınarak soruşturması oradan yürütülecek" bilgisini paylaştı. - AFYONKARAHİSAR