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Afyonkarahisar'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın: Dron ile Havadan Görüntülendi

Afyonkarahisar'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın: Dron ile Havadan Görüntülendi
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Afyonkarahisar'daki bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi. Alevler ve dumanlar yükseldi, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde metrelerce yükseğe çıkan alev ve dumanlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bulunan plastik ve ahşap ürünlerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında alevler ve dumanlar metrelerce yükseğe çıkarken, yangına 26 itfaiye aracı, 4 arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 TOMA ile ekipler müdahaleye başladı. Dron ile havadan çekilen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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