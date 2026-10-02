Afyonkarahisar'da operasyonda 1 kişi tutuklandı, 28 sentetik ecza ele geçirildi

Afyonkarahisar'da operasyonda 1 kişi tutuklandı, 28 sentetik ecza ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da polisin sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Operasyonda 76 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve 28 sentetik ecza ele geçirildi; gözaltına alınan kişi cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 76 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 28 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili D.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen D.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı