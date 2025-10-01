Haberler

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkarak yere düşen motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarında kaldırıma çarpıp ardından yere düşen motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Şuhut ilcesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. idaresindeki tescilsiz motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına çarpan motosiklet ardından devrildi. Yola düşen sürücü H.S., yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ambulanslı hastaneye kaldırdı. Ancak H.S., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, olay yerinde yaşamını yitiren sürücünün ayakkabıları ve motosikleti ise aile üyelerine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

