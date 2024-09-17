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Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

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Sandıklı ilçesinde yabancı plakalı araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın etkisi, motosikletin otomobilin üzerine çıkmasıyla gözler önüne serildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yabancı plakalı araçla çarpışan motosikletin sürücü ağır yaralanırken, olayda motosikletin otomobilin üzerine çıkması ise çarpışmanın etkisini gözler önüne serdi.

Kaza, Sandıklı Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sandıklı Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. A.A., idaresindeki 03 AHC 077 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen BS-728-CF yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.A., savrularak düştüğü yolda ağır yaralandı. Kazanın ardından A.A., çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kazada motosikletin otomobilin üzerine çıkması ise çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Politika Otomobil Sandıklı Güvenlik 3-sayfa

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