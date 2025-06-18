Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 65 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletin 65 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y., yönetimindeki 03 ACC 979 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.F.'nin kullandığı tescilsiz motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansta 65 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR