Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 65 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 65 yaşındaki H.F. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı sürücü için jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletin 65 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Y., yönetimindeki 03 ACC 979 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.F.'nin kullandığı tescilsiz motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansta 65 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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