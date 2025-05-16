Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet tarım arazisine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., idaresindeki 03 AAK 681 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet ardından tarım arazisine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan S.D.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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