Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., idaresindeki 03 AAK 681 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet ardından tarım arazisine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan S.D.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR