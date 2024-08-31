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Afyonkarahisar'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın sebebi henüz belirlenemezken, olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahaleye rağmen bir kişi kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da takla atıp şarampole devrilen minibüste bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Çobanlar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 03 PS 625 minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü, B.K. ve D.K., isimli yaralıları yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası çıkarabildi. Yaralılar ardından olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, D.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Kazada aracın hurdaya dönmesi, yaşanan olayın şiddetini gözler önüne serdi. Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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