Minibüsün çarptığı patpat sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli köyü yolunda minibüs ile 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Şuhut-Karaadilli karayolunda meydana geldi. C.A. (45) yönetimindeki 60 ABB 146 plakalı minibüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle İ.B. (59) idaresindeki patpat adı verilen tarım aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan tarım aracının sürücüsü İ.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı