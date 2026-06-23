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Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 17 gözaltı

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Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin kent merkezindeki 4 masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından kent merkezinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı devredilendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde faaliyet gösteren 4 masaj salonuna baskın düzenledi. Dumlupınar ve Marulcu mahallerindeki masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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