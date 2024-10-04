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Afyonkarahisar'da Kayıp 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu

Afyonkarahisar'da Kayıp 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu
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Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt, polis tarafından Kızılören ilçesinde bulundu ve ailesine teslim edileceği açıklandı.

Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu polis tarafından bulundu.

Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahat Bozkurt (16) isimli kız çocuğu dün öğle saatlerinde oturdukları evden sokağa çıkacağım diyerek ayrıldı. Ancak akşam saatlerinde kadar çocuklarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Bozkurt'un bulunması için çalışma başlattı.

Kendim birçok noktasında güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri Bozkurt'u Kızılören ilçesinde buldu. Polis ekiplerinin kız çocuğunu kent merkezine getirerek ailesine teslim edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızılören Güvenlik Bozkurt 3-sayfa Yaşam Polis Suç

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