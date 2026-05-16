Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Gürsu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., idaresindeki 20 ATH 190 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrilirken, kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

