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Afyonkarahisar'da Kamyonet Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kamyonet Kaza Yaptı: 4 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi çıkışında meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet menfez duvarına çarparak durdu. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak menfez duvarına çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.Y., idaresindeki 35 HB 0521 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki menfez duvarına çarparak durabildi. Kazada R.A.B., Ş.K., S.N. ve E.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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