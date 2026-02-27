Haberler

Polisten işyeri ve depoya kaçak makaron baskını

Polisten işyeri ve depoya kaçak makaron baskını
Güncelleme:
Polis, Dinar ilçesindeki bir işyeri ve depoya düzenlediği baskında 10 bin 500 adet doldurulmuş makaron ile birlikte kaçak sigara ve tütün ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir işyeri ve depoya polis tarafından düzenlenen baskında 10 bin 500 adet doldurulmuş makaron ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar ilçesinde gerçekleştirildi. Polis ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yaptıkları operasyonda bir işyeri ile depoya baskında düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 10 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 36 paket bandrolsüz sigara ve 5 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayın ardından 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
