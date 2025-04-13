Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin

Afyonkarahisar'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 208 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 208 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinanpaşa ilçesinde A.V.D. isimli şahsın uyuşturucu getirerek satacağı bilgisi üzerine jandarma ekipleri bir operasyon düzenledi. Yapılan aramada 208 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 208 adet Uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olay, Sinanpaşa ilçesi Akören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.V.D., isimli şahsın kente uyuşturucu getirerek satacağı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan ekipler ardından aracı gerekli güvenlik önlemlerini alarak durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 208 adet uyuşturucu hapla birlikte uyuşturucu kullanma aparatı ile geçirdi. Operasyon sonrası şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.