Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir adrese yapılan baskında 7 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri ilçede bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler ruhsatsız 4 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet tabanca şarjörü ile geçirdi. Olayın ardından M.O., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR