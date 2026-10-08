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Afyonkarahisar'da jandarma, Tınaztepe beldesinde 29 öğrenciye trafik eğitimi verdi

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Afyonkarahisar'da jandarma, Tınaztepe beldesinde 29 öğrenciye trafik eğitimi verdi
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde jandarma ekipleri, 29 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafik işaretleri, yaya kuralları, emniyet kemeri ile yaya geçidi kullanımı anlatıldı ve öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde jandarma ekipleri tarafından 29 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından beldede bulunan okulda öğrencilere trafik işaretleri ve anlamları, yayaların trafikte uyması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımının önemi ile yaya geçidi ve kaldırımların doğru kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programının ardından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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