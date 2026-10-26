Afyonkarahisar'da jandarma son bir haftada 66 kişiyi yakaladı, 22'si tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma son bir haftada 66 kişiyi yakaladı, 22'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, son bir hafta içinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmada çeşitli suçlardan aranan 66 kişi gözaltına alındı; işlemleri tamamlanıp mahkemeye sevk edilen 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 66 kişi gözaltına alındı. Şahısların jandarma'da işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen 22'si ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı