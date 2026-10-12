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Afyonkarahisar'da jandarma, aranan 50 kişiyi gözaltına aldı, 15'i tutuklandı

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Afyonkarahisar'da jandarma, aranan 50 kişiyi gözaltına aldı, 15'i tutuklandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan adliyeye sevk edilen 15'i mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 15'i ise sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve denetimi faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 50 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan adliyeye sevk edilen 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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