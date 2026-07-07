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Polisten asayiş ve trafik denetimi

Polisten asayiş ve trafik denetimi
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Afyonkarahisar'da polis ekiplerince 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında yapılan denetimlerde aranan 2 şahıs yakalanırken, trafikte 213 sürücüye 1 milyon 212 bin 134 TL ceza kesildi.

Afyonkarahisar polis tarafından 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' çerçevesinde yapılan denetimde aranan 2 şahıs yakalanırken, trafik denetimlerinde ise 213 sürücüye toplam 1 milyon 212 bin 134 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ile ilçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla kapsamlı denetimler yapıldı.

Ekipler tarafından cadde, sokak, meydan, park ve bahçeler, metruk binalar, okul çevreleri, iş yerleri, otogar, tren garı ve mesire alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 3 alışveriş merkezi, 60 park ve bahçe, 48 metruk bina, 100 iş yeri, 90 okul çevresi, otogar ve tren garı kontrol edildi.

Uygulamalar çerçevesinde 3 bin 912 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 1 asker kaçağı hakkında tutanak düzenlendi. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 2 şahıs ise gözaltına alındı.

Trafik denetimlerinde ise 1 bin 740 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 213 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 212 bin 134 TL idari para cezası uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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