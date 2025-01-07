Afyonkarahisar'da Gübre Yüklü Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da gübre yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Hamzahacılı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y., idaresindeki 06 BJJ 860 plakalı tarım gübresi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR