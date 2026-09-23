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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle aranan şahıs tutuklandı

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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle aranan şahıs tutuklandı
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Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, polisin çalışmasıyla kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde Ş.O., isimli şahsın FETÖ silahlı terör örgütüne üyesi olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekiple şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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