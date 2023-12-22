Afyonkarahisar'da eşi ile birlikte 4 kişiyi öldüren adam eşinin ailesinin aracına vurup kendisini tahrik etiklerini söyledi

Afyonkarahisar'da eski eşi ile birlikte 4 kişiyi öldüren şahıs ifadesinde, konuşmak için gittiği eşinin ailesinin kullandığı aracın camlarına vurmasına öfkelenip ateş açtığını söylerken, katil zanlısı ve öldürdüğü karısının bugün görülen boşanma davası ise bir başka tarihe ertelendi.

Olay, 19 Aralık'ta Çayırbağ beldesinde gece geç saatlerde yaşandı. Mert Muharrem T. (25), boşanma aşamasında olduğu Havva Nur T. (24), babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ı pompalı tüfekle evlerinin önünde öldürdü. Mert Muhammet T., aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı Mert Muhammet T., merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs 20 Aralık'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde yaşananları anlattı

Olay sonrası cinayet zanlısı Mert Muharrem T.'nin ifadesine ulaşılırken, zanlı cinayet anında yaşananları anlattı. Mert Muharrem T. ifadesinde, olay yerine eşi ile görüşmek için gittiğini ve eşi ile kapı önünde konuşurken aile üyelerinden birisinin kendilerini cep telefonu ile kayıt altına aldığını ifade etti. Zanlının, sonrasında gitmek için geldiği minibüse bindiğini ancak aile üyelerinin aracın camlarını yumruklaması üzerine elinde tüfekle aşağı inerek ateş etmeye başladığını söylediği öne sürüldü.

Boşanma davası 21 Şubat'a ertelendi

Katil zanlısı Mert Muharrem T. ile öldürdüğü eşi Havva Nur T. arasında Afyonkarahisar 3. Aile Mahkemesinde görülen dava 21 Şubat 2024'e ertelendi. 21 Şubat'ta görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR