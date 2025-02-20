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Afyonkarahisar'da Elektrik Direğine Çarpan Tofaş'ta 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Elektrik Direğine Çarpan Tofaş'ta 4 Yaralı
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan Tofaş otomobili elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Araçta sıkışan 4 kişi, kurtarma ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesi sonucunda çıkarıldı ve hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpan ve kağıt gibi ezilen Tofaş otomobilde 4 kişi yaralanırken, yaralılar kurtarma ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahaleleri sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kaza, Şuhut Aydın Köyü yolu güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.I., idaresindeki 03 ER 868 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. Ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 acil servis ve AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan 4 kişiyi yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonrası çıkarabildi. Yaralılar ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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