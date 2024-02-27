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Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nde Sazlık Alanında Yangın Çıktı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçe sınırları içerisinde bulunan Eber Gölü'nün sazlık alanında yangın çıktı. Alevler metrelerce yükseğe çıkarken, yangına karadan müdahale devam ediyor.

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçe sınırları kısmında kalan bölümündeki sazlık alanında yangın çıktı. Alevlerin zaman zaman metrelerce yükseğe çıkarken, yangına karadan müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesi Eber beldesi yakınlarında gölün sazlık alanlarından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına karadan müdahale başladı. Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangını söndürmek için başlatılan çalışma devam ediyor. Rüzgarında etkisi ile geniş bir alana yayılan yangın için bölgede köylülerde itfaiyecilere yardım ederek yangını söndürmek için mücadele veriyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eber Çay Çevre 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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