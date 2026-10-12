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Afyonkarahisar'da durdurulan araçta 1040 uyuşturucu hap bulundu, 2 kişi tutuklandı

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Afyonkarahisar'da durdurulan araçta 1040 uyuşturucu hap bulundu, 2 kişi tutuklandı
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Afyonkarahisar'da kent girişindeki denetimde şüphe üzerine durdurulan araçta 1040 adet uyuşturucu hap ve 0,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ve haplarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1040 adet uyuşturucu hapla

0,69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan İ.E. ve M.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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