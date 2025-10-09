Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 75 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 2025 yılı içerisinde bin 100 düğün ve asker uğurlama gibi eğlenceler yapıldığını, bu eğlencelerde havaya ateş açan 75 kişinin gözaltına alınarak şahıslara yaklaşık 350 bin TL para cezası kesildiğini belirtti.

Vali Yiğitbaşı, eylül ayı ile ilgili asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan ve polis ile jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlara deginen Vali Yiğitbaşı, "Eylül ayı içerisinde ilk ve orta öğretim sürecindeki öğrencilerin uyuşturucu ve zararlı maddelerden uzak durmaları için gerekli bilgilendirmeler ve denetimler yapılmaktadır.

Düğün ve eglencelerde havaya ateş açanlara ilgili ısrarlı 1100 eğlence ve düğünde havaya ateş açan 75 kişi gözaltına alınmış, 55 silaha da el konuldu ve yaklaşık 350 bin TL para cezası kesildi. Denetimlerle inşallah olumsuz geleneklerden kurtulacağız.

5 Eylül ile 8 Ekim arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bine yakın kişi polis ve jandarma tarafından yakalandı.

Aynı tarihler arasında yapılan denetim ve operasyonlarda asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre suçlarda azalma var. Kadına şiddet ve kadının korunmasıyla ilgili 768 koruma kararı verilmiştir.

Terör suçlarından belirtilen tarihlerde FETÖ'den hapis cezasıyla aranan 4 kişi, PKK terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla 1, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan 2 kişi hakkında işlem yapıldı"dedi. - AFYONKARAHİSAR