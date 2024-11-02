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Yolcu indirmenin yasak olduğu yerde durunca 2 kişi minibüsün altında kaldı

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Afyonkarahisar'da yolcu indirmenin yasak olduğu alanda aracını durduran dolmuş şoförü, iki yabancı yolcuyu geri manevra yaptığı sırada ezdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken yolcular hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförünün aracından inen iki yabancı uyruklu yolcuyu ezdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kaza, kent merkezi Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşıyan F.T. idaresindeki minibüs yolcu indirmenin yasak olduğu bir alanda yabancı uyruklu N.I.M. ve S.K.Y.'yi indirdi. Ardından geri manevra yapan sürücü, indirdiği yolcuları aracın altına aldı. Durumu fark eden diğer yolcular sürücüyü uyararak aracı durdurmasını sağladı. Aracın altına giren 2 şahıs, diğer yolcuların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasınca kaydedilirken olay sonrası gözaltına alınan donmuş şoförünün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yolcu indirmenin yasak olduğu yerde durunca 2 kişi minibüsün altında kaldı

Yolcu indirmenin yasak olduğu yerde durunca 2 kişi minibüsün altında kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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