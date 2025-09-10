Afyonkarahisar'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Çalışması

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Faaliyet İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz alışveriş merkezlerinde vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde ve ATM önlerinde yapılmıştır. Dolandırıcılık, hırsızlık, 112 Acil müdahale hattının etkin kullanımı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR