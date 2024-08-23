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Afyonkarahisar'da DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde hakim olan yabancı uyruklu bir şüpheliyi yakaladı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde hakim olan yabancı uyruklu şüpheli şahsı yakaladı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde hakim olarak faaliyet gösteren yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından zanlı sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü 3-sayfa Hakim Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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