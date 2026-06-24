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Afyonkarahisar polisinden şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Afyonkarahisar polisinden şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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Afyonkarahisar'da polisin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik şafak vakti, yapılan operasyonda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütle iltisaklı olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Özel harekat timi destekli şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 3 şüpheli şahıs ile geçmiş dönemde örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen ve haklarında genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı tehdit kaydı bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Operasyonun ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Terör örgütlerinin ülkemizde barınmasına, yapılanmasına ve faaliyet göstermesine asla müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla gece gündüz demeden görev yapmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için her türlü tehdide karşı mücadelemize kesintisiz devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonda şahısların gözaltına alınmaları ise saniye saniye polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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