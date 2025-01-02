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Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

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Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilirken, özel harekat destekli bir operasyon yapıldı.

Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütüne yönelik polis tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik özel harekat destekli yapılan operasyonlarda 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.M., S.E., M.A. ve M.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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