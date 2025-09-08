Afyonkarahisar'da Çocuklara Trafik Eğitimi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri trafik kazaları ile çocuklara ve gençlere uygulamalı eğitim vererek bilgilendirme çalışması yaptı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz hafta sonu yapılan Motofest festival alanında açılan stant ile çocuk ve gençlere eğitim verildi. Ekipler trafik ışıklarına uymanın kazaları en aza indirdiğini uygulamalı olarak gösterdi. Çocuklar ve gençlere eğitim sonrası çeşitli hediyelerde verildi. - AFYONKARAHİSAR