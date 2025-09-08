Afyonkarahisar'da Çocuklara Trafik Eğitimi
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, Motofest festivalinde çocuklar ve gençlere trafik güvenliği konusunda uygulamalı eğitim vererek bilgilendirme çalışması yaptı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz hafta sonu yapılan Motofest festival alanında açılan stant ile çocuk ve gençlere eğitim verildi. Ekipler trafik ışıklarına uymanın kazaları en aza indirdiğini uygulamalı olarak gösterdi. Çocuklar ve gençlere eğitim sonrası çeşitli hediyelerde verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa