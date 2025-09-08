Haberler

Afyonkarahisar'da Çocuklara Trafik Eğitimi

Afyonkarahisar'da Çocuklara Trafik Eğitimi
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, Motofest festivalinde çocuklar ve gençlere trafik güvenliği konusunda uygulamalı eğitim vererek bilgilendirme çalışması yaptı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri trafik kazaları ile çocuklara ve gençlere uygulamalı eğitim vererek bilgilendirme çalışması yaptı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz hafta sonu yapılan Motofest festival alanında açılan stant ile çocuk ve gençlere eğitim verildi. Ekipler trafik ışıklarına uymanın kazaları en aza indirdiğini uygulamalı olarak gösterdi. Çocuklar ve gençlere eğitim sonrası çeşitli hediyelerde verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
