Afyonkarahisar'da Çıkan Ot Yangını 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da Çıkan Ot Yangını 1 Saatte Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandıklı ilçesindeki ot yangını, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı. Olayda çok sayıda badem ağacı zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan ot yangını, vatandaşın ve itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Olay, Tepekent-Hıdırlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında bölgedeki otluk bir alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangında çok sayıda badem ağacının zarar gördüğü belirtilirken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı

Yok artık Kerem Aktürkoğlu! Gemileri resmen yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor

Yılın transferi resmen duyuruldu! Sacha Boey ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.